Число погибших в результате теракта в Афганистане превысило 26 человек

Число погибших 21 марта в результате утренней атаки террориста-смертника в провинции Кандагар на юге Афганистана превысило 26 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным BBC, полученным от врача, работающего в больнице Мирвейс, одной из крупнейших больниц провинции, число погибших превысило 26 человек, а число раненых - 50.

Теракт был организован террористом-смертником в кандагарском отделении Кабульского банка около 08.00. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

По данным афганских СМИ, теракт произошел в тот момент, когда государственные служащие стояли в очереди за зарплатой.

Несмотря на прогресс в области безопасности в стране с тех пор, как талибы взяли Афганистан под свой контроль в августе 2021 года, время от времени организуются кровавые теракты.