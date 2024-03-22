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    16:13, 22 Март 2024 | GMT +6

    Число погибших в результате теракта в Афганистане превысило 26 человек

    Число погибших в результате теракта в Афганистане превысило 26 человек
    Фото: aa.com.tr

    Число погибших 21 марта в результате утренней атаки террориста-смертника в провинции Кандагар на юге Афганистана превысило 26 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на агентство Anadolu.

    По данным BBC, полученным от врача, работающего в больнице Мирвейс, одной из крупнейших больниц провинции, число погибших превысило 26 человек, а число раненых - 50.

    Теракт был организован террористом-смертником в кандагарском отделении Кабульского банка около 08.00. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

    По данным афганских СМИ, теракт произошел в тот момент, когда государственные служащие стояли в очереди за зарплатой.

    Несмотря на прогресс в области безопасности в стране с тех пор, как талибы взяли Афганистан под свой контроль в августе 2021 года, время от времени организуются кровавые теракты.

    Теги:
    Терроризм Афганистан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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