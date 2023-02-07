Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1651

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 1 651, пострадали более 11 тысяч человек. Об этом в понедельник заявил в эфире местного телевидения глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На данный момент в результате землетрясения в Кахраманмараше погиб 1 651 человек, 11 119 пострадали. Разрушено 3 471 здание», - сказал он.

Министр отметил, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано 147 повторных подземных толчков. «В 10 провинциях зарегистрированы серьезные разрушения», - добавил он.

По словам Коджи, в провинции Хатай в городе Искендерун разрушена государственная больница, здание еще одной крупной больницы в городе получило серьезные повреждения.

«Под завалами разрушенной больницы находятся пациенты и сотрудники, продолжаются спасательные мероприятия», - сообщил министр. Ввиду нехватки мест в медучреждениях пострадавшие направляются на лечение в другие города. Для этого, как сообщил Коджа, активно используется авиация.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Соболезнования братскому народу также выразили партийцы «AMANAT». Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

