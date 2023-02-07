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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2,3 тысячи человек

7 Февраля 2023, 02:42
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2,3 тысячи человек

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 2 379, еще 14 483 человека получили ранения. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур. По всей Турции приспущены государственные флаги.

В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Соболезнования братскому народу также выразили партийцы «AMANAT». Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


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