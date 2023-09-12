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    02:33, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2862 человек

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    Фото: агентство «Анадолу»
    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 тыс. 862 человек, а число раненых - до 2 тысяч 562. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Министерство внутренних дел Марокко поделилось новой информацией о землетрясении, произошедшем 8 сентября.

    В заявлении министерства говорится, что число погибших в результате землетрясения магнитудой 7, эпицентром которого стал район Эль-Хуз в Марракеше, возросло до 2 тысяч 862, а число раненых - до 2 тысяч 562.

    Марокканские СМИ сообщили, что землетрясение, произошедшее 8 сентября в 23:10 по местному времени, ощущалось в столице страны Рабате, Касабланке, Мекнесе, Агадире и Фесе.

    Большинство жертв зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

    В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. К ним наряду с силами гражданской обороны привлечены военные.

    Землетрясение стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие.


    Теги:
    Землетрясение Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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