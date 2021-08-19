Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189

ГАВАНА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189, ранены более 12 тыс. человек. Об этом в среду сообщило управление гражданской защиты республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 1 832 человека погибли в департаменте Юг, 218 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двое - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано 12 268 раненых.

Более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

Напомним, утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

После разрушительного землетрясения на Гаити в ночь с понедельника на вторник обрушился еще и тропический шторм «Грейс». Он дополнительно осложнил оказание помощи пострадавшим и поиск выживших.

Гаити до сих пор не оправилась от последствий чудовищного землетрясения 2010 года, погубившего свыше 200 тысяч и оставившего без крова полтора миллиона человек. Даже президентский дворец до сих пор не восстановлен.

Премьер-министр Ариэль Анри, заступивший на пост меньше месяца назад, обещал бороться с последствиями стихии более эффективно и организованно, чем его предшественники 11 лет назад.