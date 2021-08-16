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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297

16 Августа 2021 10:13
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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297

ГАВАНА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По его данным, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Отмечается, что власти продолжают вести поиски людей под завалами.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.


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