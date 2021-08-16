Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297

ГАВАНА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Отмечается, что власти продолжают вести поиски людей под завалами.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.