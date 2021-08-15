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Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724

15 Августа 2021 22:21
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Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724

ПОРТ-О-ПРЕНС. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Число жертв произошедшего в субботу землетрясения на Гаити возросло до 724. Об этом в воскресенье сообщает управление гражданской защиты республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны», - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что более 2,8 тысячи человек получили ранения.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. В них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.



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