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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 23:59
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч Фото: AP Photo/ Bernat Armangue

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 50 тысяч человек числятся погибшими в результате землетрясений 6 февраля в Турции. Пострадали 107 204 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше составило 50 096. Пострадали 107 204 человека», - сказал глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.

Он также указал, что арестованы более 300 человек, которые в той или иной степени несли ответственность за техническое состояние и соблюдение норм строительства разрушенных зданий. Под арестом находятся 104 подрядчика, 161 прораб, 15 владельцев зданий и 18 человек, которые внесли изменения в изначальную конструкцию домов.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).


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