Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 30 тысяч

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число жертв крупного землетрясения на юго-востоке Турции возросло в воскресенье до 29 605. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина была эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», - отмечается в заявлении.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris.