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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 21:56
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясений на турецкой территории достигло 44 374. Об этом сообщило в воскресенье правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«К настоящему времени произошло около 10 тысяч афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб», - проинформировало ведомство.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы – в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.

Сообщалось, что число жертв в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек. 160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции. Выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения. В пострадавших от землетрясений районах начали строительство домов.

Фото: «Анадолу»

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