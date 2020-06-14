Число погибших в результате взрыва автоцистерны в Китае достигло 19 человек
ХАНЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва автоцистерны в восточной провинции Китая Чжэцзян возросло до 19. Об этом сообщили местные власти на пресс-конференции в воскресенье утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Так, число раненых достигло 172, в том числе 24 тяжело раненых. Все они получают соответствующее лечение в больницах,
Напомним, авария произошла вчера около 16:40 вечера. Автоцистерна, груженая сжиженным нефтяным газом, взорвалась возле деревни Ляншань на участке скоростной автодороги Шеньян - Хайкоу.
Второй взрыв произошел, когда взорвавшееся транспортное средство упало на автомастерскую возле скоростной автомагистрали. Взрывы вызвали сильное обрушение жилых домов и расположенных неподалеку заводских мастерских.
На сегодняшний день на место аварии были отправлены более 2 660 спасателей, 151 спасательная машина и более 30 крупных спасательных машин и оборудования, сообщил на пресс-конференции Чжу Минлян, вице-мэр города Вэньлин.
По словам Чжу, для лечения раненых было мобилизовано более 630 медицинских работников.
Местные органы охраны окружающей среды в режиме реального времени проводят мониторинг загрязнения воздуха и воды вокруг места аварии. Каких-либо серьезных вредных выбросов в окружающую среду пока не обнаружено.
Работа по спасению и поиску пострадавших продолжается. Причина аварии устанавливается.
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