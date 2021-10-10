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    20:30, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29

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    ОРЕНБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области увеличилось с 26 до 29, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Следственными органами СК России продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении на сайте Следственного Комитета РФ.

    В СК добавили, что следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции всего задержали девять человек.

    Ранее сегодня сообщалось о 26 погибших и 54 пострадавших.

    Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство.


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