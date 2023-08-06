15:09, 06 Август 2023 | GMT +6
Число погибших в результате оползня в Грузии выросло до 16 человек
ТБИЛИСИ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Возросло число погибших в результате схода оползня на территории муниципалитета Шови на западе Грузии. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе спасательной операции в Шови продолжают извлекать тела людей. Таким образом, число жертв оползня достигло 16 человек.
В настоящее время продолжаются поиски еще 24 человек. Личности 7 погибших уже установлены.
7 августа в Грузии объявлен траур.