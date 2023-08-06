РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:09, 06 Август 2023 | GMT +6

    Число погибших в результате оползня в Грузии выросло до 16 человек

    None
    Фото: azertag.az
    ТБИЛИСИ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Возросло число погибших в результате схода оползня на территории муниципалитета Шови на западе Грузии. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В ходе спасательной операции в Шови продолжают извлекать тела людей. Таким образом, число жертв оползня достигло 16 человек.

    В настоящее время продолжаются поиски еще 24 человек. Личности 7 погибших уже установлены.

    7 августа в Грузии объявлен траур.


    Теги:
    Грузия Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!