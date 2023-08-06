Число погибших в результате оползня в Грузии выросло до 16 человек

ТБИЛИСИ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Возросло число погибших в результате схода оползня на территории муниципалитета Шови на западе Грузии. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе спасательной операции в Шови продолжают извлекать тела людей. Таким образом, число жертв оползня достигло 16 человек.

В настоящее время продолжаются поиски еще 24 человек. Личности 7 погибших уже установлены.

7 августа в Грузии объявлен траур.