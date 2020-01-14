Число погибших в результате оползней в Пакистане достигло 35

МУЗАФФАРАБАД - КВЕТТА. КАЗИНФОРМ – Число погибших во время текущего сезона ливней в Пакистане достигло 35 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Dawn».

Стихийное бедствие в виде обильных осадков обрушилось на страну в минувшие выходные. 11 из почти двух десятков смертей были зарегистрированы в Кашмире, семь – в Пенджабе и три – в Белуджистане.

Общее число погибших во время текущего сезона сильных ливней возросло до 35.

Проливные дожди вызвали оползни и лавины в регионах Азад Джамму и Кашмир, Гилгит-Балтистан, Малаканд и Хазара, что привело к закрытию основных дорог и автомагистралей, включая шоссе Каракорум. Также сообщается, что город Читрал оказался отрезанным от остальной части провинции Хайбер-Пахтунхва из-за сильного снегопада.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в долине Нилум в Кашмире и в верхних частях Белуджистана, где дожди и лавины полностью или частично разрушили более двух десятков домов, несколько магазинов и мечеть.

Секретарь по стихийным бедствиям и гражданской обороне Сайед Шахид Могиддин Кадри сообщил, что сильный снегопад и проливные дожди заблокировали несколько дорог в высокогорных районах. По его словам, дороги в долине Нилум, в долине Липа, дороги Чикар-Баг, Баг-Ласдана, Мехмуд Галли-Аббаспур и Тейн Дхалкот до сих пор остаются закрытыми для движения.

Сайед Шахид Могиддин Кадри посоветовал местным жителям и, особенно туристам, избегать поездок в заснеженные районы страны, а также места, где случались оползни и другие последствия неблагоприятных погодных условий.