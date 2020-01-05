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Число погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 60

5 Января 2020 12:55
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Число погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 60

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 4 января, спасательные службы Индонезии отправили вертолеты с провизией в отдаленные районы страны, пострадавшие от наводнения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на channelnewsasia.com.

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Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 60. Более того, власти страны опасаются повторения проливных дождей.

Более 170 000 человек были эвакуированы в убежища огромного городского конгломерата, который пострадал в результате разрушительного наводнения. По последним данным в Джакарте проживает около 30 миллионов человек.

Проливные дожди, начавшиеся в канун Нового года, вызвали внезапные наводнения и оползни в регионе и южной части острова Ява.

В субботу представители агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что число погибших возросло до 60.

Официальные представители Министерства здравоохранения заявили, что было направлено около 11 000 работников здравоохранения и солдат для доставки лекарств, дезинфицирующих средств, гигиенических наборов и продуктов питания в целях предотвращения вспышек гепатита А, лихорадки денге, которая переносится комарами, и других заболеваний, включая инфекции.

Джакарта регулярно страдает от наводнений в сезон дождей, который начинается в этой части земного шара в конце ноября. Но данное стихийное бедствие стало причиной самого сильного наводнения в регионе, начиная с 2013 года, когда десятки человек погибли после того, как на город обрушились муссонные дожди.

По словам экспертов, ситуация усугубляется плохим состоянием водоотводной системы города и стихийным строительством жилья в связи с быстро растущим населением.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о плане переноса столицы страны на остров Борнео. Таким образом, глава государства намерен снять давление с Джакарты, которая страдает от худших в мире «пробок», а также подвержена наводнениям.


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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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