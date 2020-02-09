Число погибших в результате конфликта в Кордайском районе возросло до десяти – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате драки в селе Масанчи Кордайского района погибли 10 человек. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в ходе массовых беспорядков погибли 10 человек и 43 еще были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных. Приношу свои соболезнования близким погибших», - сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в числе получивших ранений также пять сотрудников полиции, трое из которых получили огнестрельные ранения.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.