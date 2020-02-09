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вчера 20:56
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Число погибших в результате конфликта в Кордайском районе возросло до десяти – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате драки в селе Масанчи Кордайского района погибли 10 человек. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, в ходе массовых беспорядков погибли 10 человек и 43 еще были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных. Приношу свои соболезнования близким погибших», - сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК.
Он отметил, что в числе получивших ранений также пять сотрудников полиции, трое из которых получили огнестрельные ранения.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
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