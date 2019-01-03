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Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

3 Января 2019 06:10 68
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Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33, передает ТАСС.

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«Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии», - сказал представитель МЧС России.

Разбор завалов продолжается. На данный момент неизвестна судьба восьми человек.

По последним данным, жертвами трагедии стали в том числе шестеро детей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

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Ключевые слова: Происшествия,
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