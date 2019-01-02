Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -6 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24

2 Января 2019 21:58 143
Поделиться:
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ ­- Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 24 человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Новости по теме

Ураган на Филиппинах унес жизни 85 человек
Пять человек погибли при теракте в Афганистане WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

«Из-под завалов извлечено тело 24-го погибшего. Продолжается поиски 17 человек», - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что среди погибших двое детей.

Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Фото с сайта ТАСС

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив