Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ ­- Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 24 человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Из-под завалов извлечено тело 24-го погибшего. Продолжается поиски 17 человек», - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что среди погибших двое детей.

Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Фото с сайта ТАСС