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Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24
2 Января 2019 21:58 143
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МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 24 человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.
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«Из-под завалов извлечено тело 24-го погибшего. Продолжается поиски 17 человек», - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что среди погибших двое детей.
Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Фото с сайта ТАСС
Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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