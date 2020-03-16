+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число погибших в Иране достигло 853 человек

16 Марта 2020 17:54
Поделиться:
Число погибших в Иране достигло 853 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14991 человек, 853 человека погибли,зафиксированы 4996 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме
Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками

«За последние сутки выявлены 1053 новых случая заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14 тысяч 991 человека», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 853 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Иран, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив