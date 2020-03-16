Число погибших в Иране достигло 853 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14991 человек, 853 человека погибли,зафиксированы 4996 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«За последние сутки выявлены 1053 новых случая заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14 тысяч 991 человека», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 853 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.