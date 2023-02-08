Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057 человек

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057, ранены 52 979 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в рамках визита в зону бедствия, посетил в городе Кахраманмараш палаточный городок для граждан, пострадавших в результате разрушительных землетрясений. Глава государства прибыл на стадион Оникишубат, где выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Турецкий лидер заверил, что жители всех разрушенных зданий получат новые квартиры.

«Мы преодолеем эту беду. С одной стороны будут разобраны завалы, а с другой начнется строительство новых зданий. Это займет некоторое время, но все будет сделано как можно быстрее», - сказал он.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057, ранены 52 979 человек, разрушено 6444 здания.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: Агентство Анадолу