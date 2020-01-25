Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых - 1030. Об этом сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

По состоянию на 10:00 по местному времени 25 января, после землетрясения зафиксировано 12 афтершоков магнитудой выше 4,0. В целом зафиксировано 274 афтершока.

В результате землетрясения в провинции Элязыг погибли 17 человек, в провинции Малатья - четыре. Число пострадавших в провинции Элязыг составило 654, в провинции Малатья - 226, в провинции Диярбакыр - 32, в провинции Адыяман – 25, в провинции Батман - шесть, в Кахраманмараше - 37 и Шанлыурфе - 50.

В городе Элязыг продолжаются поисково-спасительные работы под руинами трех зданий.

В пострадавшие от землетрясения районы направлено 1167 сотрудников поисково-спасательных служб, 18 служебных собак и 235 транспортных средств.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг. По меньшей мере, 19 человек погибли, более 900 получили ранения.

Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования народу Турции.