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Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 114
4 Ноября 2020 10:40
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ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 114 человек. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
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Согласно заявлению AFAD, в общей сложности после землетрясения 30 октября было зарегистрировано 1 713 афтершоков.
В результате землетрясения погибли 114 человек, 1 035 человек получили ранения, 898 раненых выписаны из больницы, 137 человек продолжают получать лечение.
Поисково-спасательные работы были завершены в 15 из 17 зданий в Измире и продолжаются в 2 зданиях.
Напомним, 29 октября у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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