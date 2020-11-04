+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 114

4 Ноября 2020 10:40
Поделиться:
Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 114

ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ – Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 114 человек. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Новости по теме
Обрушение кровли в строящемся спорткомплексе в Чундже: аким области назвал сумму убытка
Жуткое ДТП в Алматы: скончался выпрыгнувший из грузовика водитель Первая попытка кражи газа зафиксирована в столице Из горящего автомобиля вызволил мужчину павлодарский полицейский

Согласно заявлению AFAD, в общей сложности после землетрясения 30 октября было зарегистрировано 1 713 афтершоков.

В результате землетрясения погибли 114 человек, 1 035 человек получили ранения, 898 раненых выписаны из больницы, 137 человек продолжают получать лечение.

Поисково-спасательные работы были завершены в 15 из 17 зданий в Измире и продолжаются в 2 зданиях.

Напомним, 29 октября у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив