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Число погибших при землетрясении в Измире достигло 115
9 Ноября 2020 01:21
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ИЗМИР. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 на западе Турции достигло 115 человек. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
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По данным ведомства, вслед за разрушительным землетрясением 30 октября, на западе Турции были зафиксированы 2 846 афтершоков, причем в 46 случаях имели место подземные толчки магнитудой выше 4.
Из 1 035 пострадавших 1 011 уже выписаны из больниц, лечение 23 жителей Измира продолжается.Напомним, 30 октября у берегов провинции Измир в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. 4 ноября поисково-спасательные работы на месте завалов жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения в Измире, завершились.
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