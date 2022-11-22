Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 162 человек

22 Ноября 2022, 09:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным властей провинции Западная Ява, большинство из них - дети. В результате удара стихии разрушились десятки зданий. Под их обломками еще могут находиться люди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 находился в 70 км юго-восточнее Джакарты на глубине 5 км.

Ранее сообщалось, что около 700 человек получили ранения. Власти Индонезии предупреждают о возможности повторения подземных толчков и предполагают, что число погибших может возрасти.

В Индонезии с населением более 270 миллионов часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне. Мощное землетрясение и цунами в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек.

Фото: www.bbc.com