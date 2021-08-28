Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день, на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Таким образом число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, что при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.

Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате чего 13 человек погибли.

Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.

1. Темирбулатов Арнур Серикович. Пожарный – спасатель ПЧ-3 г.Тараз ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской област

2. Сандыбаев Елдос Кадырбайулы. Старший – пожарный – спасатель ПЧ-3 г.Тараз ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области;

3. Микропуло Александр Николаевич - Оперативный дежурный – заместитель руководителя тушения пожара ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области;

4. Торебеков Танирберген Кудайбергенович. Старший – пожарный – спасатель СПЧ-1г. Тараз ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области;

5. Айманов Меиржан Какпосынович. Заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области.

Ранее Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев назвал фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области: э то полковник Капезов, военный прокурор южного региона, сержант по контракту войсковой части Мешінбай, ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий военизированной охраны Данбаев.

Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области. Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура.















