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Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения

13 Ноября 2022, 21:22
Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения
13 Ноября 2022, 21:22

Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, происхождение которого пока не установлено. После получения уведомления в район ЧП направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

После взрыва полицейские эвакуировали улицу Истикляль, мечеть Таксим также была закрыта. Вертолет проводит воздушную инспекцию в целях безопасности.

Губернатор Стамбула Ерликая ранее сообщал о 4 погибших и 38 раненых.

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование взрыва. Запрещена трансляция всех видео- и аудионовостей, связанных со взрывом.

Согласно полученной информации стало известно, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг выехали в Стамбул.

Фото: instagram.com/ekippolishaber0707


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