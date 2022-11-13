Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения

13 Ноября 2022, 21:22

13 Ноября 2022, 21:22

Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, происхождение которого пока не установлено. После получения уведомления в район ЧП направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

После взрыва полицейские эвакуировали улицу Истикляль, мечеть Таксим также была закрыта. Вертолет проводит воздушную инспекцию в целях безопасности.

Губернатор Стамбула Ерликая ранее сообщал о 4 погибших и 38 раненых.

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование взрыва. Запрещена трансляция всех видео- и аудионовостей, связанных со взрывом.

Согласно полученной информации стало известно, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг выехали в Стамбул.

Фото: instagram.com/ekippolishaber0707