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Число погибших при взрыве на Тенгизе выросло до двух человек, трое пострадали
6 Июля 2022 14:25

Число погибших при взрыве на Тенгизе выросло до двух человек, трое пострадали

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число погибших при взрыве на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области увеличилось до двух человек, пострадавших минимум трое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«6 июля около 09: 55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих, 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения. По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве на Тенгизском месторождении.


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Автор:
Корреспондент
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