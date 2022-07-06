6 Июля 2022 14:25

Число погибших при взрыве на Тенгизе выросло до двух человек, трое пострадали

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число погибших при взрыве на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области увеличилось до двух человек, пострадавших минимум трое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«6 июля около 09: 55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих, 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения. По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве на Тенгизском месторождении.



