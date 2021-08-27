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Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 12 человек

27 Августа 2021 21:03
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Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 12 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло двенадцати человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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«По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Взрывы в Жамбылской области  
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