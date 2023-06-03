Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Число жертв в результате столкновения нескольких поездов в штате Одиша на востоке Индии возросло до 288 человек. 900 получили травмы разной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Скорый поезд «Шалимар-Коромандель» около 19:00 по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс «Есвантпур-Хаора». Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях.

Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. По оценкам местных властей, число жертв может вырасти.

К месту катастрофы прибыло уже более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах, спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и сообщил, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь.

В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире. Аварии на железных дорогах здесь случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.

Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате чего погибло не менее 800 человек.

Напомним, в марте в Греции два поезда столкнулись лоб в лоб, проехав несколько километров по одному и тому же пути. Катастрофа унесла жизни 57 человек.