Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

РОСТОВ-НА-ДОНУ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий, передает МИА «Казинформ». Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала.

Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. «Один человек скончался в больнице», - сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека. «Четверо в реанимации, врачи работают», - отметили там.

Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется.





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