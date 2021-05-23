РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:57, 22 Май 2021 | GMT +6

    Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

    None
    None
    РОСТОВ-НА-ДОНУ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий, передает МИА «Казинформ». Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11.

    Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала.

    Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. «Один человек скончался в больнице», - сказал собеседник агентства.

    По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека. «Четверо в реанимации, врачи работают», - отметили там.

    Представитель администрации добавила, что угроза жизни пациентов сохраняется.


    Фото: tass.ru


    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!