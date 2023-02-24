Число погибших при обрушении угольного карьера в Китае возросло до шести

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Как минимум шесть человек погибли и 47 пропали без вести в результате обрушения в угольном карьере, произошедшего в среду на севере Китая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным агентства «Синьхуа», число погибших из-за обрушения горной породы в угольном карьере на территории аймака Алашань автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими без вести.

По последней информации, из-под завалов спасены шестеро человек, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

Причины происшествия выясняются, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.