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    16:44, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Число погибших при обрушении угольного карьера в Китае возросло до шести

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Как минимум шесть человек погибли и 47 пропали без вести в результате обрушения в угольном карьере, произошедшего в среду на севере Китая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным агентства «Синьхуа», число погибших из-за обрушения горной породы в угольном карьере на территории аймака Алашань автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР возросло до шести, еще 47 человек числятся пропавшими без вести.

    По последней информации, из-под завалов спасены шестеро человек, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

    Причины происшествия выясняются, на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.


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