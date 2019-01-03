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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 37

3 Января 2019 09:52 209
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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», - сказал представитель ведомства.

Судьба еще четверых остается неизвестной.

Разбор завалов на месте трагедии продолжается уже четвертые сутки.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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