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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 37
3 Января 2019 09:52 209
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 37 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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«Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», - сказал представитель ведомства.
Судьба еще четверых остается неизвестной.
Разбор завалов на месте трагедии продолжается уже четвертые сутки.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.
Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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