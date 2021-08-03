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    18:27, 02 Август 2021 | GMT +6

    Число погибших при наводнениях в Китае выросло до 302

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    ХЭНАНЬ. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хэнань, расположенной в центре Китая, выросло до 302, сообщил представитель местного правительства на брифинге в понедельник. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    На пресс-брифинге также было отмечено, что 50 человек остаются пропавшими без вести.

    Количество подтвержденных жертв мощных ливней и наводнений в административном центр провинции городе Чжэнчжоу составило 292. Еще 47 человек считаются пропавшими без вести. В городе Синсянь семь человек погибли и еще трое пропали без вести. Один смертельный случай и два пропавших без вести были зарегистрированы в городе Пиндиншань.

    Пользователи китайских социальных сетей делятся видео из метро в Чжэнчжоу, где пассажиры стоят по пояс в мутной воде, а машины на улицах города полностью в нее погружены.

    В Чжэнчжоу ливни и наводнения уже нанесли посевам, раскинувшимся на территории 45 000 гектаров, невосполнимый урон. Сумма ущерба оценивается в 65 с половиной миллиардов юаней (более 10 миллиардов долларов США).



    Теги:
    Китай Главная Происшествия Мировые новости
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