Число погибших при крушении поезда в Пакистане увеличилось до 30 человек

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов на юго-востоке Пакистана, не менее 80 человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

Ранее сообщалось о том, что пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Навабшах в Пакистане, в результате чего 22 человека погибли и 50 получили ранения, сообщил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик. По его словам, 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.

По его словам, авария могла произойти в результате технической неисправности или саботажа.