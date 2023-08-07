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    10:06, 07 Август 2023 | GMT +6

    Число погибших при крушении поезда в Пакистане увеличилось до 30 человек

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    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов на юго-востоке Пакистана, не менее 80 человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

    Ранее сообщалось о том, что пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Навабшах в Пакистане, в результате чего 22 человека погибли и 50 получили ранения, сообщил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик. По его словам, 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.

    По его словам, авария могла произойти в результате технической неисправности или саботажа.


    Теги:
    Пакистан Авария с Поездом Мировые новости Происшествия, ЧС
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