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Число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов достигло 45

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 18:48
Число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов достигло 45

РИМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число погибших в кораблекрушении у южных берегов Италии мигрантов возросло до 45. Об этом сообщила в воскресенье служба береговой охраны Италии, которая проводит операцию по поиску выживших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Были спасены 80 мигрантов. По данным спасателей, на борту находились не менее 120 человек.

Как указывает газета Il Messaggero, по свидетельствам выживших, на лодке находились 250 человек, предположительно – это выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Их лодка в неблагоприятных погодных условиях налетела на прибрежные рифы и разломилась. Как пишет агентство ANSA, среди тел погибших, обнаруженных в том числе на пляже вблизи Кротоне, много детских и женских.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с гибелью людей. Эта последняя трагедия, по ее словам, только убеждает правительство «не допускать, чтобы эти лодки отправлялись в путешествие». Со своей стороны вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, который начал в должности главы МВД в 2018-2019 годах борьбу с незаконной миграцией, отметил, что необходимо «бороться с незаконными перевозчиками людей, чтобы спасти жизни невинных». «За счет этих людей миллионы долларов вкладываются в оружие и наркотики», - написал он в своем Twitter.

По данным МВД, с начала года в Италию по морю прибыли уже более 14 тысяч мигрантов, примерно в три раза больше, чем за тот же период в 2021 и 2022 годах. По данным Международной организации по миграции, с начала года в центральном Средиземноморье уже погибли не менее 130 человек.


Фото: ANSA


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