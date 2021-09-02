+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 24 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число погибших от отравления угарным газом растет в СКО

2 Сентября 2021 21:33
Поделиться:
Число погибших от отравления угарным газом растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали гибель пожилого мужчины от отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих возросло в СКО Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске

На брифинге начальник управления гражданской обороны Марат Муратов сообщил, что в частном доме села Келлеровки Тайыншинского района обнаружены тела 63-летнего и 90-летнего мужчин. Отец и сын были без сознания. Их доставили в больницу, однако 90-летний сельчанин скончался.

«Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Точнее причина смерти будет установлена после проведения экспертизы. В доме была обнаружена закрытая заслонка печи. В регионе отмечается резкое понижение температуры воздуха. Люди начинают топить печи. Департамент в связи с началом отопительного сезона проводит месячник пожарной безопасности», - сказал М.Муратов.

Он добавил, что в регионе отмечается рост числа погибших от отравления угарным газом. С начала года зарегистрировали 19 фактов отравлений, в том числе пять с летальным исходом. В прошлом году - четыре факта отравления угарным газом и два погибших по этой причине.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Безопасность  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих возросло в СКО
Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске
Выплеснула эмоции: нетрезвая девушка разбила остановку в Петропавловске
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
3 Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
4 Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
5 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
6 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Читайте также
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Более 100 жалоб на госслужащих подали жители СКО
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Казахстанка Фируза Шарипова остается на первой строчке рейтинга WBA
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив