Число погибших от отравления угарным газом растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали гибель пожилого мужчины от отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления гражданской обороны Марат Муратов сообщил, что в частном доме села Келлеровки Тайыншинского района обнаружены тела 63-летнего и 90-летнего мужчин. Отец и сын были без сознания. Их доставили в больницу, однако 90-летний сельчанин скончался.

«Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Точнее причина смерти будет установлена после проведения экспертизы. В доме была обнаружена закрытая заслонка печи. В регионе отмечается резкое понижение температуры воздуха. Люди начинают топить печи. Департамент в связи с началом отопительного сезона проводит месячник пожарной безопасности», - сказал М.Муратов.

Он добавил, что в регионе отмечается рост числа погибших от отравления угарным газом. С начала года зарегистрировали 19 фактов отравлений, в том числе пять с летальным исходом. В прошлом году - четыре факта отравления угарным газом и два погибших по этой причине.