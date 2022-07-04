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Число погибших от оползня в индийском штате Манипур возросло до 42 человек

Автор:  
Рустем Кожыбаев
4 Июля 2022, 12:37
Число погибших от оползня в индийском штате Манипур возросло до 42 человек

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате оползня в индийском штате Манипур возросло до 42 человек, среди которых 27 военнослужащих Территориальной армии и 15 гражданских лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Tribune.

Число погибших в результате оползня на строительной площадке железной дороги в районе Нони увеличилось. В воскресенье из-под обломков были обнаружены еще восемь тел.

В настоящее время 20 человек все еще числятся пропавшими без вести из-за проливных дождей и новых оползней, препятствующих поисковым операциям с субботы. 13 военнослужащих Территориальной армии и пять гражданских лиц были спасены.

По словам официальных лиц, в этом районе велось строительство 110-километровой линии железной дороги Джирибам - Импхал в рамках проекта по соединению восьми столиц северо-восточных штатов железнодорожной сетью страны.

Обломки перекрыли реку Иджей, создав водохранилище, которое угрожает затопить жилые районы внизу. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов, чтобы дать воде стечь.


Фото: tribuneindia.com


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