Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 54 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (СOVID-19) в Иране достигло 54 человек, выявлены 978 случаев заражения болезнью, сообщил сегодня представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«385 новых случаев выявлены со вчерашнего дня. Из новых случаев заражения коронавирусом 170 зафиксированы в городе Тегеран, 30 - в Куме, 28 - в Гиляне, 13 - в Исфахане, 14 - в провинции Маркази, 11 - в Мазендеране, 2 - в Южном Хорасане, 1 - в Иламе, 8 - в провинции Фарс, 17 - в Хорасан Разави, 2 - в Керманшахе, 8 - в Лорестане, 2 - в Хормозгане, 3 - в Хамадане, 31 - в Альборзе, 3 - в Семнане, 2 - в Кермане, 5 - в Курдистане, 9 - в Хузестане, 1 - в провинции Систан и Белуджистан, среди которых 11 человек погибли», - отметил он.

Вчера Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 43 погибших от коронавируса.

Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Иран и Южную Корею.





Фото: irna.ir