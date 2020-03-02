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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 54 человек

2 Марта 2020 00:21
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Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 54 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (СOVID-19) в Иране достигло 54 человек, выявлены 978 случаев заражения болезнью, сообщил сегодня представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

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«385 новых случаев выявлены со вчерашнего дня. Из новых случаев заражения коронавирусом 170 зафиксированы в городе Тегеран, 30 - в Куме, 28 - в Гиляне, 13 - в Исфахане, 14 - в провинции Маркази, 11 - в Мазендеране, 2 - в Южном Хорасане, 1 - в Иламе, 8 - в провинции Фарс, 17 - в Хорасан Разави, 2 - в Керманшахе, 8 - в Лорестане, 2 - в Хормозгане, 3 - в Хамадане, 31 - в Альборзе, 3 - в Семнане, 2 - в Кермане, 5 - в Курдистане, 9 - в Хузестане, 1 - в провинции Систан и Белуджистан, среди которых 11 человек погибли», - отметил он.

Вчера Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 43 погибших от коронавируса.

Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Иран и Южную Корею.


Фото: irna.ir


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Иран, Пневмония в Китае,
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