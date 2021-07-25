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Число  погибших от коронавируса и пневмонии назвали в Костанайской области

25 Июля 2021 03:00
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Число  погибших от коронавируса и пневмонии назвали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций озвучила данные по погибшим от коронавирусной инфекции и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января по 22 июля 2021 года умерли 57 человек от КВИ. Если сказать по поводу пневмонии - умерли 212 человек, - озвучила статистику замруководителя облздрава. —За июль умерли 29 человек от пневмонии и от коронавируса - 10. Среди них беременная женщина. Она была в тяжёлом состоянии за счёт сопутствующих патологий - сахарный диабет и ожирение».

Пока ситуация с коронавирусом в регионе только ухудшается.

Для противодействия инфекции, по данным управления здравоохранения, в области развернуто 1 927 инфекционных и карантинных коек, включая 1 627 инфекционных коек, где находится 681 пациент, загруженность коек составляет 41,8%. Также 300 карантинных коек, где находятся 73 пациента, загруженность коек – 24,3%.

Что касается вакцинации, то в ней задействована 31 медицинская организация, а также 181 стационарный и передвижной прививочный пункт.

На сегодня в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 183 250 доз второго компонента вакцины. Провакцинированы 230 709 человек.

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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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