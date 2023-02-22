Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 46

САН-ПАУЛУ. КАЗИНФОРМ - По данным официальных лиц, число погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на прибрежные районы юго-восточного штата Сан-Паулу в Бразилии, выросло во вторник до 46 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Reuters.

Сильные дожди в выходные вызвали оползни и наводнения в прибрежных городах на юго-востоке страны. Почти 2500 человек по-прежнему остаются без крова, говорится в заявлении правительства штата Сан-Паулу. Спасательные работы в городах продолжаются.

Число погибших в городе Сан-Себастьян достигло 45.

В понедельник Президент страны Лула да Силва совершил облет над городом вместе с членами кабинета министров. Он пообещал восстановить город с населением около 91 000 человек, построив новые дома в более безопасных местах.

Отмечается, что в ближайшие дни в городе ожидаются дожди. Правительство Сан-Себастьяна заявило, что к пятнице ожидается выпадение еще почти 8 дюймов (200 мм) осадков. В регионе объявлено предупреждение из-за дальнейших рисков оползней и наводнений.

С начала выходных в прибрежной зоне штата выпало более 600 миллиметров (23,6 дюйма) осадков в виде дождя, что, по словам правительства, является самым высоким совокупным показателем за всю историю Бразилии.

Наводнения в прибрежном штате Сан-Паулу стали последними в череде стихийных бедствий, недавно обрушившихся на Бразилию, где некачественное строительство, часто на склонах холмов, может привести к трагическим последствиям в сезон дождей в стране.

Губернатор штата Сан-Паулу заявил, что в четверг начнётся строительство мобильного госпиталя на 300 коек для пострадавших от наводнений.

Фото: Reuters