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    Число погибших альпинистов при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14

    Число погибших в результате схода снежной лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 14 человек. Тело еще одного альпиниста обнаружено на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

    Число погибших альпинистов при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14
    Кадр из видео телеканала "Россия 24"

    По данным ведомства, судьба еще трех альпинистов остается неизвестной. Тела погибших эвакуировали вертолетом в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

    Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье приостановлены из-за нового схода снежно-ледовой массы.

    Напомним, вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье сошла лавина на группу из 33 альпинистов, проходивших по маршруту.

    Следственные органы СК России расследуют уголовное дело о халатности в связи с произошедшим.

    Ранее сообщалось, что число погибших после схода лавины в ущелье Безенги достигло 11 человек, еще шесть альпинистов числились пропавшими без вести.

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    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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