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Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 30 тысяч
13 Июня 2020 14:16
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КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки - 753 новых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
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Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
Согласно обнародованным утром в субботу данным, в Украине лабораторно подтверждены 30 506 случаев COVID-19, за сутки зарегистрированы 753 новых.
Выздоровели 409 человек.
Зафиксированы 10 новых летальных случаев.
В общем выздоровели 13 976 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 - 880.
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