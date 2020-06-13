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Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 30 тысяч

13 Июня 2020 14:16
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 30 тысяч

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки - 753 новых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Согласно обнародованным утром в субботу данным, в Украине лабораторно подтверждены 30 506 случаев COVID-19, за сутки зарегистрированы 753 новых.

Выздоровели 409 человек.

Зафиксированы 10 новых летальных случаев.

В общем выздоровели 13 976 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 - 880.


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#Здравоохранение   #Украина   #Общество   #Коронавирус  
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