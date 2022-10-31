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Число подписчиков Папы Римского в Twitter на латинском языке превысило 1 млн

31 Октября 2022, 09:27
Число подписчиков Папы Римского в Twitter на латинском языке превысило 1 млн
31 Октября 2022, 09:27

Число подписчиков Папы Римского в Twitter на латинском языке превысило 1 млн

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Число подписчиков на странице Папы Римского Франциска в сети Twitter, которая ведется отдельно на латыни, превысило отметку в 1 миллион, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянскую прессу.

За 9 лет понтифик опубликовал более 3,8 тысяч сообщений на латинском языке с отдельного аккаунта @Pontifex_it . Первые восемь сообщений написаны в декабре 2012 года Бенедиктом XVI.

«Дорогие друзья, я с радостью присоединяюсь к вам в Twitter», — написал тогда свое первое сообщение на популярной социальной платформе Бенедикт XVI.

С того момента до 24 октября эта учетная запись превысила один миллион подписчиков. По данным портала Vatican news, наряду с итальянским языком латынь является официальным языком Ватикана.

«Именно эти два языка следует считать языками оригинальных текстов – источников, с которых осуществляются переводы на другие языки. Написанием латинских текстов занимается специальный отдел, называемый также Латинской секцией. Она действует в составе Госсекретариата Ватикана и занимается написанием латинских текстов, в том числе и твитов Святейшего отца», - сказано на официальном сайте Ватикана.


Фото: twitter.com/Pontifex_it


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