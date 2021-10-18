Число платных парковок увеличат на бульваре Нуржол в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории бульвара Нуржол планируют увеличить число платных парковочных мест. Об этом сообщил руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году у нас было постановление об определении мест для оборудования специальными сертифицированными устройствами для взимание платы за парковку и учета времени парковки транспортных средств столицы», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султана.

Этот документ, по его словам, дал возможность внедрить на территории бульвара Нуржол 24 земельных участка в качестве полигонов и в виде отводов 12 земельных участков.

«То есть, нам на сегодняшний день необходимо рассмотреть возможность увеличения данных земельных участков с 24 до 536», - подчеркнул Чингиз Досыбаев.

Ранее он сообщил, сколько времени в среднем тратят столичные водители на поиск парковочных мест.

«Около 20 минут любой житель города тратит на поиски парковочного места. 30% топлива в среднем автолюбителя уходит именно на процесс парковки. 27% водителей вступают в споры с другими водителями из-за парковочных мест», - добавил Чингиз Досыбаев.