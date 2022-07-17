17 Июля 2022 05:23

Число передающихся от животных к человеку заболеваний растет в Африке

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заболеваний, передающихся от животных людям в Африке, за последнее десятилетие подскочило на 63% по сравнению с предыдущим десятилетним периодом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Более 75 % инфекционных заболеваний возникают у людей в результате контакта с дикими или домашними животными, – сообщила на брифинге региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти. – В результате в мире ежегодно заболевает около миллиарда человек, миллионы людей умирают».

Всплеск зоонозных заболеваний

По данным ВОЗ, с 2001 года в африканском регионе было зарегистрировано 1 843 чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 30 % из которых были зоонозными вспышками, то есть были вызваны заболеваниями, передающимися от животных к человеку.

Число таких инцидентов росло на протяжении двух последних десятилетий, но в 2019–2020 годах был зафиксирован особенно заметный всплеск. Эбола, оспа обезьян, лихорадка Денге, сибирская язва, чума и другие заболевания, вызывающие кровопотерю из поврежденных сосудов, составляют почти 70 % зафиксированных случаев.

Оспа обезьян

Несмотря на то, что с апреля наблюдается определенный рост заболеваемости оспой обезьян, цифры статистики в этой области все еще ниже пикового уровня 2020 года, когда в регионе был зарегистрирован самый высокий ежемесячный уровень заболеваемости.

После внезапного спада в 2021 году в регионе были зарегистрированы 203 подтвержденных случая оспы обезьян. Это зоонозное заболевание распространилось по всему миру, но ни в одном из регионов не переросло в эпидемию. Имеющиеся данные о 175 случаях заболевания оспой обезьян в этом году в Африке показывают, что в среднем чуть более половины пациентов составляют 17-летние мужчины.

«Нельзя допустить, чтобы Африка стала очагом распространения новых инфекционных заболеваний», – подчеркнула на брифинге д-р Моэти.

Фактор урбанизации

Ученые полагают, что нынешний всплеск зоонозных заболеваний, помимо других факторов, вызван растущей урбанизацией: городская среда стремительно наступает на естественную среду обитания животных. Кроме того, такая тенденция может быть связана с растущим спросом на продукты питания, что приводит к более быстрому автомобильному, железнодорожному и воздушному сообщению между отдаленными районами и городами.

«Вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке наглядно демонстрируют нам, что может произойти, если зоонозные заболевания проникнут в наши города», – сказала д-р Моэти.

Плато COVID-19

Что касается COVID-19, то, по словам регионального директора ВОЗ для Африки, количество случаев заболевания этим вирусом на континенте на прошлой неделе незначительно снизилось. При этом так называемое плато сохраняется из-за быстрого роста числа случаев в Северной Африке восьмую неделю подряд.

«Нынешний всплеск вызван в первую очередь обострением ситуации в Марокко и Тунисе, что привело к 17-процентному увеличению числа новых случаев в Северной Африке по сравнению со статистикой прошлой недели», – сказала д-р Моэти.

На юге континента обстановка выглядит более благополучной: благодаря внедрению улучшенной методики быстрого обнаружения и реагирования Ботсване, Намибии и ЮАР удалось обратить вспять недавний всплеск заболеваемости.

Вакцинация по-прежнему важна

Хотя текущая фаза пандемии отличается относительно низкой заболеваемостью, а также небольшим риском госпитализации и смерти, вариант «омикрон» остается опасным, а пандемия далека от завершения.

«Сейчас не время снижать темпы вакцинации населения, особенно среди медицинских работников, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями», – подчеркнула д-р Моэти.