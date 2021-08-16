Число падений детей из окон растет в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как избежать трагических случаев падения детей из окон и с балконов рассказали жамбылские спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, - рассказала исполняющая обязанности начальника управления предупреждения ЧС областного департамента ЧС, подполковник гражданской защиты по ЧС Гульнар Жамантаева. - Дети в силу своей любознательности очень уязвимы перед раскрытым окном. С начала этого года по Жамбылской области произошло десять случаев падения несовершеннолетних детей с балконов и из окон многоэтажных домов. Пострадали дети в возрасте от двух до 15-ти лет. Погиб подросток 15-ти лет».

Все эти факты сопровождались пренебрежительным отношением родителей к технике безопасности, неосторожностью, несоблюдением правил травмоопасности на высоте, а также отсутствием должного внимания взрослых к досугу несовершеннолетних детей.

По словам спикера, сотрудники департамента по ЧС области проводят профилактическую работу по разъяснению населению соблюдения правил безопасности и оставления детей без присмотра взрослых.

«Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с падением детей с высоты, необходимо придерживаться определенных правил. Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Во время проветривания открывайте лучше фрамуги и форточки. Не разрешайте ребенку выходить на балкон одному. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире - малыш может проснуться и подойти к открытому окну. Отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати и не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится этому, тем безопаснее это будет для него. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или на улицу с балкона. Не позволяйте несовершеннолетним подолгу без присмотра проводить время и играть на балконе, в том числе делать фото и снимать видеоролики», - пояснила Гульнар Жамантаева.

Спикер подчеркнула, что существуют различные средства обеспечения безопасности окон - металлические решетки на окна и блокираторы на оконные ручки.

По данным ведомства, в 2020 году в Жамбылской области с высоты по разным обстоятельствам упали четверо детей.

Напомним, недавно в Таразе четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает - об этом написал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook, отметив, что обычно с наступлением тёплых дней маленькие дети подвержены риску выпадения из окон. И все эти случаи связаны с недосмотром взрослых.