Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более чем на 50% заполнены инфекционные койки в Карагандинской области. В реанимационных отделениях находятся 163 тяжёлых больных, из которых 45 подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в последнее время у нас участились поступления в инфекционные госпитали тяжёлых пациентов. При разборе возможных контактов заболевшие указывают, что либо вернулись с отдыха из таких мест, как Боровое, Баянаул, Балхаш, либо посещали различные торжества. При этом, почувствовав недомогание, долгое время не обращались за медицинской помощью. Госпитализируются при нарастании дыхательной недостаточности, слабости, выраженной интоксикации», – сказал Гамаль Токсамбаев на брифинге в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций.

По информации спикера, в области сейчас загружено 52,7% инфекционных коек. В стационарах получают лечение около 3 тысяч пациентов с коронавирусом. В реанимационных отделениях находятся 163 тяжёлых больных, из которых 45 подключены к аппарату ИВЛ.

В Караганде для оказания медицинской помощи расконсервировали 380 коек. Общая мощность по городу увеличена до 2 971 койко-места, из которых сейчас занято около 58%.

Руководитель управления отметил, что для обслуживания вызовов добавили число бригад скорой медицинской помощи.

«Сейчас скорую медицинскую помощь оказывают 105 бригад. В случае роста заболеваемости сможем дополнительно вывести на линию ещё 20 бригад», – уточнил Гамаль Токсамбаев.

Он призвал карагандинцев при первых же симптомах вирусной инфекции обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Глава ведомства в очередной раз напомнил, что основной метод борьбы с коронавирусом – это вакцинация.

В Карагандинской области с начала пандемии зарегистрировано около 70 тыс. заболевших КВИ, из них выздоровело 79%. Эпидситуация остаётся сложной – каждые сутки выявляется до тысячи и более новых случаев заболевания.