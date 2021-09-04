Число пациентов с КВИ в реанимациях назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, 10 человек в отделениях реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получает 1 191 человек. Загруженность составляет 39,5% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 70,7% (на 123 места).

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области.