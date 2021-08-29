РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:25, 28 Август 2021 | GMT +6

    Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии растет в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии растет в Атырауской области. В реанимации находятся 104 человека - это самый большой показатель с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от COVID-19 получает 1 673 человека. Загруженность составляет 55,5% (на 3012 койко-мест).

    В отделениях реанимации лежат 104 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 84,5% (на 123 места).

    За сутки в Атырауской области от коронавирусной инфекции скончались девять человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!