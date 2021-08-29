АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии растет в Атырауской области. В реанимации находятся 104 человека - это самый большой показатель с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от COVID-19 получает 1 673 человека. Загруженность составляет 55,5% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 104 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 84,5% (на 123 места).

За сутки в Атырауской области от коронавирусной инфекции скончались девять человек.