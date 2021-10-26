Число пациентов с COVID-19 в реанимациях назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 14 пациентов с COVID-19 -19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционном стационаре в Атырауской области. Три человека в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 211 человек. Загруженность составляет 28,9% (на 730 койко-мест). В отделении реанимации лежат 14 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,6% (на 70 мест).

Ранее сообщалось, сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырауской области.